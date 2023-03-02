В Копенгагене основание статуи Русалочки покрасили в цвета флага России

В Копенгагене неизвестные раскрасили в цвета российского флаг основание знаменитой статуи Русалочки, сообщает агентство Reuters. Белая, синяя и красная полосы, нанесенные на переднюю часть камня, на котором сидит Русалочка, были обнаружены в четверг, 2 марта.

В полиции расценили действия неизвестных как вандализм, ведется расследование. По словам представителя полиции, кто стоит за инцидентом, пока не установлено.

Русалочка является самой известной достопримечательностью Копенгагена и популярным туристическим объектом.

Копенгаген, Наталья Петрова

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