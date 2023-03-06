В Японии родилось минимальное число детей за всю историю наблюдений

В прошлом году в Японии родилось наименьшее число детей за всю историю наблюдений. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные японского Министерства здравоохранения.

В 2022 году в Японии родилось 799 728 детей. Это на 5,1% меньше, чем годом ранее, и является самым низким показателем с начала ведения учета в 1899 году.

Таким образом, в ближайшие годы в стране станет меньше рабочей силы и сократится число налогоплательщиков, это все происходит на фоне стремительного старения населения.

В японском правительстве назвали ситуацию с падением рождаемости критической. Сейчас власти озадачились разработкой новой политикой в отношении детей и их воспитания.

Токио, Зоя Осколкова

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