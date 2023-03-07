В Японии новая ракета была уничтожена во время запуска

В Японии уничтожили новую ракету во время первого запуска. Причиной стали технические неполадки. Об этом сообщает Kyodo.

Как сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), запуск ракеты Н3 состоялся на космодроме Танэгасима. Через 15 минут после старта была отдана команда на уничтожение ракеты, так как завершить миссию оказалось невозможно.

Дело в том, что у Н3 произошел отказ двигателя второй ступени. При этом технические неполадки случаются с этой ракетой не первый раз. Ранее из-за проблем с контроллером первой ступени был отложен запуск, запланированный на 17 февраля.

Ракета-носитель H3 разработана JAXA и ее генеральным подрядчиком Mitsubishi Heavy Industries. Она должна была доставить на орбиту усовершенствованный спутник наблюдения за сушей «Дайчи-3» (ALOS-3).

Токио, Зоя Осколкова

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