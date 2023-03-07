Президент Эстонии не подписал закон о сносе советских памятников

Президент Эстонии Алар Карис не стал утверждать принятые парламентом поправки, которые упрощают снос советских памятников. По его словам, прописанные в законопроекте нормы слишком широко интерпретируются.

Ранее парламент Эстонии принял поправки к закону о применении Строительного кодекса, закону о планировании и закону о государственном имуществе. По мнению Кариса, в нынешней редакции они противоречат Конституции.

«Это легитимная цель, но запрещенные объекты обозначены в законе выражением, которое невозможно однозначно истолковать с помощью общепринятых способов интерпретации. Из пояснительной записки к закону следует, что запрещенными являются прежде всего объекты, связанные с деятельностью советской власти. Однако сам запрет сформулирован гораздо шире», – приводит канцелярия слова эстонского президента.

Предлагаемые нововведения должны быть ясными и понятными, тогда как статья 1(1) принятого закона юридически неясная и вступает в противоречие со статьей 13(2) конституции страны.

Таллин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»