В аэропорту в США столкнулись два пассажирских самолета

В международном аэропорту Бостона столкнулись два лайнера авиакомпании United Airlines. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщает ABC News.

Boeing 737 должен был лететь в Ньюарк, но во время буксировки на парковочной площадке задел крылом хвост другого самолета, который направлялся в Денвер. Оба воздушных судна получили повреждения.

Пассажиров эвакуировали, никто из них не пострадал. Авиакомпания перенесла рейсы на более поздний срок.

Тем временем, службы перевозчика и аэропорта проводят расследование причин произошедшего.

Бостон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»