В аэропорту в США столкнулись два пассажирских самолета

В международном аэропорту Бостона столкнулись два лайнера авиакомпании United Airlines. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщает ABC News.
Boeing 737 должен был лететь в Ньюарк, но во время буксировки на парковочной площадке задел крылом хвост другого самолета, который направлялся в Денвер. Оба воздушных судна получили повреждения.
Пассажиров эвакуировали, никто из них не пострадал. Авиакомпания перенесла рейсы на более поздний срок.
Тем временем, службы перевозчика и аэропорта проводят расследование причин произошедшего.
Бостон, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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