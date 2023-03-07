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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 7 марта 2023, 14:10 мск

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В аэропорту в США столкнулись два пассажирских самолета

В международном аэропорту Бостона столкнулись два лайнера авиакомпании United Airlines. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщает ABC News.

Boeing 737 должен был лететь в Ньюарк, но во время буксировки на парковочной площадке задел крылом хвост другого самолета, который направлялся в Денвер. Оба воздушных судна получили повреждения.

Пассажиров эвакуировали, никто из них не пострадал. Авиакомпания перенесла рейсы на более поздний срок.

Тем временем, службы перевозчика и аэропорта проводят расследование причин произошедшего.

Бостон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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