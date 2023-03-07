Мощный взрыв в Бангладеш: 15 человек погибли, более 140 – получили ранения

В столице Бангладеш Дакке в результате взрыва погибло порядка 15 человек, более 140 госпитализированы. Об этом сообщила газета The Daily Star со ссылкой на местных пожарных и полицию.

Как уточняется, взрыв произошел в 16:45мстного времени (13:45 мск) вблизи автобусной остановки. В результате повреждены находящиеся рядом пятиэтажный и семиэтажный дома.

Причины произошедшего не уточняются. По предварительным данным, взрыв является несчастным случаем, а не актом саботажа – никаких признаков диверсии на месте ЧП пока не обнаружено.

Дакка, Мария Соколова

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