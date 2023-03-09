В Бразилии девушка пострадала от нападения акулы

На пляже в Бразилии акула напала на отдыхающую. Пострадавшую госпитализировали. Об этом сообщает портал Latestly.

Инцидент произошел в штате Пернамбуку. Акула укусила девушку за руку на пляже Пьедаде. На помощь поспешили очевидцы, вытащили пострадавшую из воды и вызвали скорую помощь.

Девушка потеряла много крови, в шоковом состоянии ее доставили в реанимацию, врачи борются за жизнь пациентки.

Это уже второе нападение за последнюю неделю в этом районе. После первого случая, когда из-за нападения акулы пострадала 14-летняя девочка, власти запретили купание, однако это не останавливает местных жителей.

Бразилиа, Зоя Осколкова

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