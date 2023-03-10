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Конфликт на Украине

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Пятница, 10 марта 2023, 10:12 мск

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Илон Маск хочет построить собственный город на реке Колорадо

Фото: Freepik

Американский предприниматель Илон Маск планирует построить собственный город. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Маск собирается возвести город в штате Техас, где сейчас строятся здания, принадлежащие корпорациям SpaceX и Boring Company. В настоящее время там уже есть несколько жилых домов, спортивная зона, бассейн и тренажерный зал.

Новый населенный пункт расположится вдоль реки Колорадо вблизи города Остин.

Бизнесмен описал идею собственного города, как своего рода техасскую утопию, где будут проживать и работать сотрудники его компаний.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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