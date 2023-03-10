Илон Маск хочет построить собственный город на реке Колорадо

Американский предприниматель Илон Маск планирует построить собственный город. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Маск собирается возвести город в штате Техас, где сейчас строятся здания, принадлежащие корпорациям SpaceX и Boring Company. В настоящее время там уже есть несколько жилых домов, спортивная зона, бассейн и тренажерный зал.

Новый населенный пункт расположится вдоль реки Колорадо вблизи города Остин.

Бизнесмен описал идею собственного города, как своего рода техасскую утопию, где будут проживать и работать сотрудники его компаний.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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