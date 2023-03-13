Житель США ограбил банк на 1 доллар, чтобы сесть в тюрьму

В США грабитель потребовал в банке выдать ему один доллар, а затем остался дожидаться полиции. Мужчина очень хотел сесть в тюрьму. Об этом сообщает Oddity Central.

65-летний житель Юты вошел в банк и передал кассиру записку. «Пожалуйста, извините меня, но это ограбление. Пожалуйста, дайте мне один доллар, спасибо», – было написано на бумажке.

Когда работник банка выдал мужчине купюру, тот остался в отделении и ждал, пока его арестуют. При этом он сказал посетителям, что им нечего бояться, так как у него нет при себе оружия.

Приехавшим полицейским грабитель заявил, что вновь совершит нападение, если его сейчас не арестуют. Позже стало известно, что мужчину все же отпустили, но вскоре задержали за вождение с просроченными правами.

Солт-Лейк-Сити, Зоя Осколкова

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