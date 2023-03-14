В Бразилии восемь человек погибли в результате схода оползня

В Бразилии восемь человек, в том числе четверо детей, погибли в результате схода оползня. Об этом сообщают власти штата Амазонас.

Сход грунта произошел в городе Манаус, передает агентство «Синьхуа». К данному моменту были обнаружены восемь тел погибших.

Под завалами оказались девять домов, в которых могут оставаться пострадавшие. В настоящее время проводится поисково-спасательная операция.

Городские власти ввели режим чрезвычайного положения из-за продолжающихся ливней.

Бразилиа, Зоя Осколкова

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