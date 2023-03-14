В Бразилии восемь человек погибли в результате схода оползня

В Бразилии восемь человек, в том числе четверо детей, погибли в результате схода оползня. Об этом сообщают власти штата Амазонас.
Сход грунта произошел в городе Манаус, передает агентство «Синьхуа». К данному моменту были обнаружены восемь тел погибших.
Под завалами оказались девять домов, в которых могут оставаться пострадавшие. В настоящее время проводится поисково-спасательная операция.
Городские власти ввели режим чрезвычайного положения из-за продолжающихся ливней.
Бразилиа, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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