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Вторник, 14 марта 2023, 13:23 мск

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В Бразилии восемь человек погибли в результате схода оползня

В Бразилии восемь человек, в том числе четверо детей, погибли в результате схода оползня. Об этом сообщают власти штата Амазонас.

Сход грунта произошел в городе Манаус, передает агентство «Синьхуа». К данному моменту были обнаружены восемь тел погибших.

Под завалами оказались девять домов, в которых могут оставаться пострадавшие. В настоящее время проводится поисково-спасательная операция.

Городские власти ввели режим чрезвычайного положения из-за продолжающихся ливней.

Бразилиа, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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