У военных НАТО в Арктике возникли проблемы из-за потепления

У военных НАТО возникает множество сложностей в Арктике, которые усиливаются из-за изменений климата. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, потепление в Арктике приводит к тому, что осложняет подготовку военных к боевым действиям при погоде ниже 0°С. Отмечается, что военнослужащие, которые тренируются в арктической зоне, вынуждены сталкиваться с такими проблемами, как заклинившее оружие и обледеневающие взлетно-посадочные полосы.

Неприятности доставляют колебания температуры из-за изменения климата. «Обычно техника заключается в том, что, когда вы находитесь под сухим снегом, но сейчас температура достигла 8 градусов [Цельсия], поэтому верхний слой был полностью мокрым», – сказала Жанетт Моранг из Королевских ВМС Нидерландов. Одежда на военнослужащих намокла, а затем замерзла.

Норвегия долгое время служила полигоном для тренировок сил НАТО в арктической зоне, однако в последнее время альянс стал уделять больше внимания северным регионам Европы. По мере ускорения потепления в Арктике блок может расширить географию учений, прибавив к ней территорию Скандинавии.

Осло, Зоя Осколкова

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