В США будут судить «робота-адвоката» за отсутствие юридического образования

В США подали в суд на виртуального помощника, который оказывает юридические услуги. По мнению истцов, робот не может быть адвокатом, так как не имеет юридического образования. Об этом пишет Daily Mail.

Американская юридическая фирма Edelson обвиняет компанию-владельца приложения на базе искусственного интеллекта DoNotPay в том, что она предлагает свои услуги, «маскируя их под легальную практику».

Сервис DoNotPay предлагает клиентам чат-бота, который помогает самостоятельно выстраивать линию защиты и участвовать в судебных делах. Робот задает ряд вопросов по делу, принимает решение, можно ли подать апелляцию, и даже создает заявление, с которым нужно обратиться в суд.

Представители Edelson считают, что деятельность робота-адвоката выходит за рамки закона, так как он не имеет юридического образования, а также лицензии на адвокатскую практику.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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