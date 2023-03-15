В Африке бушует грипп, угрожающий исчезновением многим видам земноводных

На Африканском континенте на протяжении многих лет распространяется заболевание, которое ставит под угрозу исчезновения более 40% земноводных. Исследование об этом было опубликовано в журнале Frontiers in Conservation Science.

Как установили биологи из Калифорнийского университета, грибок Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), патоген, вызывающий хитридиомикоз, очень заразен и поражает саламандр, тритонов, слепней, и особенно лягушек и жаб. Инфекция редко убивает головастиков, но часто приводит к гибели взрослых особей.

Грибок вызывает у земноводных отшелушивание кожи, вялость, потерю веса и, в конечном счете, остановку сердца. До 2000 года его распространенность составляла ниже 5%, однако затем последовал резкий скачок до 17%, а в 2010-х годах до 21%. В некоторых странах распространенность возросла до 74%.

По мнению исследователей, стресс, вызванный изменением климата, может сделать амфибий более восприимчивыми к патогенам. Сейчас ученые думают над тем, как ослабить влияние инфекции.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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