В Бангладеш 17 человек погибли в аварии с автобусом

В Бангладеш автобус с пассажирами опрокинулся в кювет. По предварительным данным, погибли 17 человек. Об этом сообщает «Синьхуа».

Авария произошла на скоростной автомагистрали Дакка-Мава-Бханга. В районе Мадарипур автобус слетел с дороги и перевернулся.

Жертвами ДТП стали 17 человек, из них 14 погибли на месте, еще трое скончались по дороге в больницу. Около 30 пассажиров получили различные травмы.

На место прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Причины ДТП устанавливаются.

Дакка, Зоя Осколкова

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