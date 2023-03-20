Канада пытается создать блок по аналогу НАТО для борьбы с Россией и Китаем

Канада пытается создать новую структуру для противодействия России и Китаю, в которую войдут США, Япония и Южная Корея. Об этом пишет Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

Предложение о создании нового блока Оттава направила японскому премьеру Фумио Кисиде. Четырехсторонняя структура сотрудничества поможет укрепить связи между странами, которые принадлежат к либерально-демократическому лагерю в регионе.

Американские дипломаты заявили, что Вашингтон поддерживает идею, однако в Токио признают, что для реализации инициативы требуется время.

Стоит отметить, что в регионе уже существует похожая структура QUAD, в которую входят США, Австралия, Индия и Япония. Ранее китайские власти назвали блок «азиатским НАТО». Хотя QUAD и не предполагает пакта о коллективной обороне, он нацелен на углубление дипломатических, военных и экономических связей и рассматривается в качестве противовеса растущему влиянию Китая.

Оттава, Зоя Осколкова

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