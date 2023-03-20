Больше половины жителей планеты верят в загробную жизнь

Почти 60% жителей Земли верят в жизнь после смерти. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного холдингом «Ромир» совместно с ассоциацией Gallup International.

В исследовании приняли участие свыше 60 тысяч человек, проживающих в 64 странах мира, включая Россию. В существование Бога верят 72% землян, 57% уверены в то, что существует загробная жизнь. При этом в рай верят 59%, а в ад – 53%, говорится в результатах опроса.

Наиболее склонны верить в загробную жизнь жители стран Ближнего Востока, Южной Азии и Африки к югу от Сахары. В Европейском Союзе таких наименьшая доля. Европейские страны, не входящие в ЕС, Восточная Азия и Северная Америка находятся посередине, передает ТАСС.

В жизнь после смерти верят 39% россиян, не верит в загробную жизнь каждый пятый (20%), а затрудняются ответить или не определились 41%. При этом треть (34%) жителей РФ верят в рай, и почти столько же в ад – 32%. На религиозные убеждения влияют образование, возраст и личный доход. Так, чем выше доход и лучше образование, тем ниже вероятность того, что кто-то будет идентифицировать себя как религиозного человека. Чем меньше возраст респондентов, тем больше доля религиозных людей среди них.

Москва, Зоя Осколкова

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