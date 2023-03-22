В водах Таиланда рыбацкое судно столкнулось с нефтяным танкером

Неподалеку от острова Самуи в Таиланде произошло ЧП на воде – столкнулись рыбацкое судно и нефтяной танкер. В результате два человека погибли. Об этом сообщает местный портал Thaiger.

«Центр управления контрольно-пропускными пунктами в районе уведомил соответствующие департаменты о том, что рыбацкое судно Talay Nam Chok 8 с пятью членами экипажа столкнулось с нефтяным танкером Ocean Marine», – пишет издание.

Авария произошла примерно в 70 километрах от побережья. Экипаж танкера спас троих рыбаков, двое утонули. Тело одного из них обнаружили в море, поиски второго продолжаются.

Причина столкновения устанавливается. Власти проводят расследование.

Бангкок, Зоя Осколкова

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