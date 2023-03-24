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Пятница, 24 марта 2023, 14:50 мск

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Американский бизнесмен за день обеднел на полмиллиарда долларов

Американский предприниматель Джек Дорси лишился 500 млн долларов за один день. Об этом сообщает Bloomberg.

Состояние Дорси, который является основателем финтеха Block и соучредителем соцсети Twitter, оценивалось примерно в 5 млрд долларов. Однако после выхода расследования Hindenburg Research акции компании Block рухнули на 14,8%. Таким образом, бизнесмен за один день стал беднее на 526 млн долларов.

В расследовании говорится, что платежная платформа завышала количество своих пользователей и занижала затраты на привлечение клиентов. Кроме того, эксперты Hindenburg Research утверждают, что главное приложение Block – Cash App – пользуется высокой популярностью благодаря обслуживанию клиентов, вовлеченных в незаконную деятельность.

«Согласно оценкам бывших сотрудников Block, от 40 до 75% учетных записей, которые они просматривали, были фальшивыми, причастными к мошенничеству или дополнительными учетными записями, связанными с одним человеком, – говорится в расследовании. – Block проигнорировала внутренние и внешние предупреждения о том, что использование несколькими лицами одного и того же номера банковского счета для получения государственных средств указывает на мошенничество».

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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