Производителя секс-игрушек оштрафовали за незаконный сбор данных о пользователях

В Канаде компания по производству секс-игрушек тайно собирала данные о своих покупателях. Нарушителя оштрафовали на 2,9 млн долларов. Об этом пишет LADBible.

Покупатели интимных товаров устанавливали на свой телефон приложение, с помощью которого могли управлять игрушками для взрослых. Оказалось, что программа отправляла данные, полученные от пользователей, производителю.

Таким образом, компания могла получить информацию о сексуальной активности около 300 тысяч человек. При этом сами клиенты не знали о том, что за их сексуальной жизнью следят. Они были уверены, что делятся данными только со своими возлюбленными.

В суде адвокаты производителя заявили, что собирали данные исключено в диагностических целях. Однако судья встал на сторону пострадавших, подавших коллективный иск.

Оттава, Зоя Осколкова

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