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США исключат Китай из списка развивающихся стран

Фото: Freepik

США собираются лишить КНР статуса развивающейся страны в международных организациях. Соответствующий законопроект был принят палатой представителей, пишет The Hill.

Документ, исключающий Китай из списка развивающихся стран, был одобрен 415 голосами представителей.

«По размерам их экономика уступает только экономике Соединенных Штатов. К Соединенным Штатам относятся как к развитой стране, то же самое следует сказать и о КНР», – заявила автор законопроекта Янг Ким.

Согласно законопроекту, госдепартамент должен добиваться изменения статуса Китайской Народной Республики с развивающейся страны на страну с доходом выше среднего, страну с высоким доходом или развитую страну для международных организаций, в которые входят как США, так и Китай, а также работать над тем, чтобы Пекин не получал преференций или помощи из-за статуса развивающейся страны.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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