Житель Австралии нашел четырехкилограммовый самородок золота

Житель Австралии нашел самородок золота весом более четырех килограммов с помощью металлоискателя. Находку оценили в 240 тысяч долларов, пишет LADBible.

Мужчина тестировал бюджетное устройство для поиска металла и наткнулся на довольно крупный предмет в земле. Он откопал самородок и отнес его в ювелирный магазин, чтобы оценить. Кладоискатель надеялся, что выручит за свою находку около 10 тысяч долларов.

Владелец ювелирного заявил, что впервые увидел настолько большой кусок золота, хотя он работает в золотодобывающей индустрии более 40 лет. Торговец оценил самородок весом 4,5 килограммов в 240 тысяч долларов.

Канберра, Зоя Осколкова

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