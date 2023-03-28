Филиппины прекращают контакты с Международным уголовным судом

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил о прекращении контактов страны с Международным уголовным судом (МУС), который возобновил расследование в отношении бывшего главы государства из-за его политики по борьбе с наркотиками.

Филиппины отозвали ратификацию Римского статута еще весной 2018 года. Поводом стало расследование МУС в отношении прежнего президента Родриго Дутерте, который объявил «войну» наркоторговцам. Расследование было приостановлено на время, но затем его возобновили.

«На этом все наше участие в работе МУС заканчивается. Апелляция провалилась, и, на наш взгляд, мы больше ничего не можем сделать… Так что на данный момент мы, по сути, прекращаем любые контакты, любое общение с МУС», – цитирует Маркоса-младшего местное издание Inquirer.

По словам филиппинского президента, у правительства возникли «очень серьезные вопросы» о юрисдикции суда, вмешательстве во внутренние дела и «нападках на суверенитет Филиппин».

В годы своего правления Дутерте объявил полномасштабную войну наркотрафику. По данным полиции, с 2016 по 2022 год в этой борьбе были убиты около трех тысяч человек, связанных с наркокартелями. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей на Филиппинах.

Джакарта, Зоя Осколкова

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