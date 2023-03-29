В Южной Корее используют ИИ для отслеживания сексуальных преступлений в интернете

В Сеуле используют технологии искусственного интеллекта (ИИ) для борьбы с преступлениями сексуального характера в интернете. Об этом сообщает агентство Yonhap News.

Систему мониторинга, разработанную Сеульским технологическим институтом, внедрил городской центр по борьбе с цифровыми преступлениями на сексуальной почве. С помощью ИИ происходит автоматический поиск и удаление в социальных сетях видео с сексуальной эксплуатацией.

Нововведение позволяет кратно сократить время выявления таких видео и предотвратить дальнейшее их распространение. Кроме того, это помогает уменьшить стресс жертв, поскольку компьютерная система, а не люди, будет обрабатывать откровенные видео с их участием.

Как сообщили в центре по борьбе с цифровыми преступлениями на сексуальной почве, за год работы системы в тестовом режиме была оказана помощь 402 жертвам, из них более половины были несовершеннолетними.

Сеул, Зоя Осколкова

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