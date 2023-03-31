В Бразилии на кладбище обнаружили заживо похороненную женщину

В Бразилии могильщики услышали крики на кладбище и обнаружили заживо замурованную в гробнице женщину. Об этом сообщает The Mirror.

Инцидент произошел в муниципалитете Висконди-ду-Риу-Бранку. Смотрители местного кладбища услышали крики, доносящиеся из одной из гробниц. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, разобрали кладку и освободили 36-летнюю женщину.

Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностированы травмы головы. По словам женщины, на кладбище ее привезли двое мужчин в масках, затащили в гробницу и замуровали выход кирпичами и цементом.

У полиции есть несколько версий произошедшего. По одной из них, женщина занималась распространением наркотиков и вступила в конфликт с наркокартелем, за что ее и наказали. Личности преступников уже установлены, их разыскивают.

Бразилиа, Зоя Осколкова

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