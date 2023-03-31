В Афганистане двое детей погибли во время игры с гранатой

В Афганистане при взрыве гранаты погибли двое и пострадали четверо детей. Об этом сообщает TOLOnews.

Трагедия произошла в провинции Джаузджан. Несколько школьников нашли на улице гранату и начали с ней играть. Боеприпас сдетонировал.

В результате двое детей погибли от полученных травм, еще четверо госпитализированы с ранениями.

Стоит отметить, что Афганистане подобные случаи не редкость. По данным ЮНИСЕФ, за 2022 год более 700 детей погибли или получили ранения на территории страны из-за неразорвавшихся гранат.

Кабул, Зоя Осколкова

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