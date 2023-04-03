Мэрия Парижа запретит аренду электросамокатов

В Париже с 1 сентября запретят предоставлять услуги аренды электросамокатов. Таким образом мэрия города поддержала горожан, которые высказались против этого сервиса в ходе референдума.

О запрете объявила мэр Парижа Анна Идальго. «Парижане четко выразили свою позицию, и мы будем следовать их решению», – сказала она на пресс-конференции.

Ранее в столице Франции прошло городское голосование, по результатам которого 89% парижан высказались против аренды электросамокатов. Явка составила 7,4%.

Как пишут французские СМИ, референдум носил консультативный характер и его результаты не имеют обязательной силы. Однако в этом случае мэрия приняла решение последовать желанию граждан.

По данным парижской полиции, в 2022 году в столице произошло 408 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности.

Париж, Зоя Осколкова

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