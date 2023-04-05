Власти Японии планируют построить бомбоубежища по всей стране

Японские власти обсуждают законопроект о строительстве бомбоубежищ на случай потенциального конфликта. Об этом сообщает Bloomberg со слов депутата от правящей Либерально-демократической партии страны Кэидзи Фуруя.

«Япония не участвовала в войне 77 лет, но то, что мы с тех пор считали само собой разумеющимся, больше не соответствует действительности. Мир сильно изменился», – заявил парламентарий.

Законопроект о строительстве бомбоубежищ может принят в новом финансовом году. На такой шаг Токио может пойти из-за растущей напряженности вокруг Тайваня и запусков ракет Северной Кореей.

Обширную сеть метро в японских мегаполисах уже сейчас можно использовать в качестве укрытия на случай непредвиденных обстоятельств. В то же время в большинстве домов в стране нет подвалов, а жители сельской местности находятся под угрозой в случае ракетной атаки со стороны Китая или КНДР.

В Японии также есть тысячи эвакуационных центров для использования в случае стихийных бедствий, однако большинство из них находятся не под землей. Первоначальные шаги Токио состояли бы в том, чтобы укрепить существующие объекты и снабдить их запасами на случай ЧС, чтобы избежать огромных бюджетных расходов. Теперь же японские власти намерены обеспечить безопасность «различных типов объектов для эвакуации» и повысить осведомленность жителей при подготовке к чрезвычайным ситуациям, связанным с баллистическими ракетами.

Токио, Зоя Осколкова

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