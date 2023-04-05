США назвали полицейским государством с разрушенной экономикой под управлением тиранов

США через три года отметят 250-летие со дня основания, а империи дольше не живут. Президенты-демократы ускорили падение, и прошедшая неделя продемонстрировала нестабильное состояние Америки как маяка свободы. Об этом пишет обозреватель Брайан Джундеф в American Thinker.

Журналист назвал США полицейским государством с разрушенной экономикой, в котором правят тираны, прибегающие к любым средствам для подавления оппозиции. Упадок Соединенных Штатов начался не на этой неделе и может быть отнесен ко временам Рузвельта, а затем к взрыву либерального правительства 1960-х годов.

«На этом пути было несколько сдержек и противовесов, которые нажали на тормоза Америки, движущейся к пропасти, в частности президентов Рональда Рейгана и Дональда Трампа. Другие президенты-республиканцы просто убрали ногу с акселератора, позволив Америке приблизиться к катастрофе, в то время как президенты-демократы вдавили педаль газа, ускорив падение», – указывает Джундеф.

По мнению обозревателя, правящий в США класс принял «сознательное решение тратить деньги, которых у нас нет, провоцируя ненужные войны, открывая наши границы, потворствуя и поощряя преступность, разрушая экономику вместе с надеждами и мечтами миллионов американцев, и все это в попытке превратить Америку в некую мультикультурную адскую дыру, напоминающую Голодные игры».

«Мне грустно за моих детей и внуков. Они будут первым поколением, которое, скорее всего, будет иметь меньше возможностей и менее благополучную жизнь, чем их родители. Говорят, что империи существуют не более 250 лет, а 250-летие Америки наступит через три коротких года», – заключил журналист.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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