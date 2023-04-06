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Четверг, 6 апреля 2023, 12:45 мск

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СМИ: у Сильвио Берлускони выявили рак крови

Cильвио Берлускони, фото: twitter.com/berlusconi

У госпитализированного накануне в реанимацию бывшего премьер-министра Италии и лидера партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони диагностирована лейкемия. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

«Берлускони страдает серьезным заболеванием крови: лейкемией. Именно оно стало причиной его предыдущей госпитализации: следовательно, это было не только плановое обследование, но и необходимое лечение», – пишет издание.

Отмечается, что боли, которые беспокоят 86-летнего, и пневмония последних дней – это на самом деле осложнения, которые могут возникнуть из-за ослабленности организма, вызванной заболеванием крови.

С 5 апреля Берлускони находится в больнице Сан-Раффаэль в Милане, сообщали итальянские СМИ. Отмечалось, что политика госпитализировали из-за проблем с дыханием, связанных с пневмонией.

Бывший премьер находился в этой же клинике с 26 по 40 марта, где, по сообщениям прессы, проходил медицинское обследование.

Рим, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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