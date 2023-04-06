Корпорации США столкнулись с проблемами при попытке массовых увольнений в ЕС

Американские корпорации объявили о массовых сокращениях работников в Европе. Однако уволить сотрудников оказалось не так просто. Сильные профсоюзные организации в Германии и Франции не дают Google и Amazon оставить без работы тысячи людей. Об этом пишет Bloomberg.

Анонсированные ранее масштабные увольнения сотрудников технологических компаний США приостановились из-за мер по охране труда, которые делают практически невозможным увольнение людей в некоторых странах без предварительных консультаций с местными организациями по защите прав рабочих.

Так во Франции материнская компания Google Alphabet Inc. ведет переговоры о сокращении численности персонала путем добровольного ухода, предлагая пакеты выходных пособий. Amazon пыталась заставить некоторых менеджеров высшего звена уйти в отставку при сохранении годовой зарплаты, а также предоставила отпуск уходящим сотрудникам, чтобы их акции могли быть переданы и выплачены в качестве бонусов.

В Германии корпорации проводят переговоры с рабочими советами, в которые входят избранные представители европейских сотрудников. По закону компании обязаны договариваться с этими советами, прежде чем увольнять работников – это длительный процесс, который включает сбор информации, переговоры и возможность обращения в суд.

По словам одного из собеседников агентства, знакомого с ситуацией, филиалы Google в Германии и Франции будут одними из последних мест, которые будут затронуты сокращениями, если вообще будут.

Тем временем, в Великобритании, где охрана труда не такая строгая, по оценкам профсоюзов, 500 из 8000 сотрудников Google будут вынуждены уволиться. В Ирландии сокращение грозит 240 рабочим, в Швейцарии – 200.

Брюссель, Зоя Осколкова

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