В Лондоне почти 200 полицейских хотят уволить после обвинений в изнасилованиях

В Лондоне почти 200 полицейских могут лишиться работы из-за обвинений в сексуальных преступлениях или домашнем насилии. Об этом сообщает Sky News Daily.

За последние пару лет столицу Великобритании потрясло несколько скандалов в городской полицейской службе, после которой ее деятельность была признана расистской, женоненавистнической и гомофобной. Управление Скотленд-Ярда провело проверку 50 тысяч своих сотрудников.

Выяснилось, что более 160 человек ранее были судимы за насилие, причинение вреда, нанесение ущерба или преступления, связанные с наркотиками. Судимости были закрыты до поступления на службу. Проверка также выявила, что 196 действующих сотрудников столичной полиции ранее обвинили в сексуальных преступлениях или домашнем насилии. Еще 689 человек будут подвергнуты повторному рассмотрению старых обвинений по другим составам.

Кроме того, Скотленд-Ярд открыл горячую линию, позвонив на которую, граждане могут анонимно сообщать о коррупции или оскорбительном поведении сотрудников. На данный момент операторам линии уже поступило более 1000 звонков, которые стали поводом для 325 расследований.

Лондон, Зоя Осколкова

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