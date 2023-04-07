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В США школьники оказались в больнице из-за TikTok-челленджа с острой жвачкой

Фото: Freepik

Американские школьники попали в больницу после эксперимента с острой жвачкой. Дети участвовали в челлендже для социальной сети TikTok.

Как сообщает телеканал Western Mass News, один из учеников в штате Массачусетс принес в школу острую жвачку. Подростки попытались надуть пузыри и снимали происходящее на видео, чтобы опубликовать ролик в соцсети.

В результате школьники были вынуждены обратиться к врачам. Дети жаловались на жжение и покраснение кожных покровов, у некоторых началась рвота.

Экспертиза показала, что жевательная резинка имела степень остроты 16 миллионов единиц по шкале Сковилла. Это почти соответствуют степени перцового баллончика. Руководство школы проводит внутреннее расследование.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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