В Бразилии женщина провела неделю в лодке с умершим мужем

В Бразилии обнаружили лодку, в которой находилась пожилая женщина и тело мужчины, скончавшегося неделю назад. Об этом сообщает телеканал Globo.

68-летние супруги отправились на рыбалку на затопленные участки леса на реку Риу-Негру 28 марта. Они планировали вернуться через несколько дней.

Во время путешествия у мужчины случился инфаркт, который стал причиной смерти. Его жена не могла сама выбраться, ей ничего не оставалось, как ждать спасения.

В результате женщина провела неделю в лодке с мертвым мужем. После эвакуации пострадавшую отправили в больницу.

Бразилиа, Зоя Осколкова

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