российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 11 апреля 2023, 11:02 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США учительница устроила в своем классе «бойцовский клуб» для школьниц

В США учительница организовала несколько драк между школьницами на своих уроках. Об этом сообщают местные СМИ.

До руководства одной из школ штата Флорида дошла информация о том, что 23-летняя Энджел Футман организует во время уроков драки, в которых участвуют 11-12-летние девочки. К расследованию привлекли правоохранительные органы.

В распоряжении администрации оказались видео с таких встреч «бойцовского клуба», у которого были свои правила: «30 секунд, никаких криков и воплей, никаких телефонов».

В одном из роликов опознали Футман, которая во время драки сидела на столе и руководила детьми. При этом педагог не пыталась остановить насилие, а лишь указывала на некоторые детали. Полиции известно о четырех таких случаях.

Во время допроса учительница заявила, что не организовывала драк специально, но признала, что не пыталась помешать школьницам, а также не доложила руководству о конфликтах среди подростков. Теперь женщина ожидает суда, который определит наказание за ее проступок.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

В КНР нашли причину утечки документов Пентагона / Утечка из Пентагона подтвердила слежку Вашингтона за союзниками / Вредоносные свойства коронавируса, возможно, кем-то усиливаются – начальник войск РХБЗ / Лавров объяснил фразу «ждать осталось недолго» об отношениях с США / СМИ: Россия развеяла миф о непобедимости Запада / Трамп сможет принять участие в президентских выборах, даже находясь в тюрьме / В США школьники оказались в больнице из-за TikTok-челленджа с острой жвачкой / NYT: секретные документы Пентагона о состоянии ВСУ утекли в соцсети

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Общество, Скандалы и происшествия, США,