В США учительница устроила в своем классе «бойцовский клуб» для школьниц

В США учительница организовала несколько драк между школьницами на своих уроках. Об этом сообщают местные СМИ.

До руководства одной из школ штата Флорида дошла информация о том, что 23-летняя Энджел Футман организует во время уроков драки, в которых участвуют 11-12-летние девочки. К расследованию привлекли правоохранительные органы.

В распоряжении администрации оказались видео с таких встреч «бойцовского клуба», у которого были свои правила: «30 секунд, никаких криков и воплей, никаких телефонов».

В одном из роликов опознали Футман, которая во время драки сидела на столе и руководила детьми. При этом педагог не пыталась остановить насилие, а лишь указывала на некоторые детали. Полиции известно о четырех таких случаях.

Во время допроса учительница заявила, что не организовывала драк специально, но признала, что не пыталась помешать школьницам, а также не доложила руководству о конфликтах среди подростков. Теперь женщина ожидает суда, который определит наказание за ее проступок.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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