На военной базе в Индии солдат застрелил четырех сослуживцев

В Индии четыре человека скончались в результате стрельбы на военной базе в городе Бхатинде штат Пенджаб. По предварительной информации, огонь открыл военнослужащий.

Инцидент со стрельбой произошел возле офицерской столовой артиллерийского подразделения на территории военного городка, пишет газета Times of India со ссылкой на данные полиции. Отмечается, что военная база расположена на расстоянии нескольких километров от жилых районов.

Предположительно, стрельбу устроил военнослужащий. Дело в том, что пару дней назад на базе пропала винтовка INSAS с 28 патронами.

По информации издания, сейчас ведутся поиски виновника, задействованы группы быстрого реагирования. Прилегающие к базе районы оцеплены правоохранителями.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»