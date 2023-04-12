В Ирландии обнаружили несколько взрывных устройств перед приездом Байдена

Перед приездом президента США Джо Байдена правоохранители в Северной Ирландии обнаружили несколько взрывных устройств. Расследованием занимается отдел по борьбе с терроризмом.
В службе безопасности сообщили, что бомбы были найдены в городе Лондондерри. Все взрывные устройства были самодельными. Представитель службы назвал произошедшее «тревожным и зловещим событием».
За несколько дней до визита Байдена в Северную Ирландию произошли столкновения радикалов с полицейскими. Активисты забросали фургон правоохранителей бутылками с зажигательной смесью. Они требовали отменить встречу американского лидера и премьера Британии Риши Сунака.
Дублин, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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