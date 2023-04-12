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Среда, 12 апреля 2023, 12:25 мск

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В Ирландии обнаружили несколько взрывных устройств перед приездом Байдена

Фото: www.whitehouse.gov

Перед приездом президента США Джо Байдена правоохранители в Северной Ирландии обнаружили несколько взрывных устройств. Расследованием занимается отдел по борьбе с терроризмом.

В службе безопасности сообщили, что бомбы были найдены в городе Лондондерри. Все взрывные устройства были самодельными. Представитель службы назвал произошедшее «тревожным и зловещим событием».

За несколько дней до визита Байдена в Северную Ирландию произошли столкновения радикалов с полицейскими. Активисты забросали фургон правоохранителей бутылками с зажигательной смесью. Они требовали отменить встречу американского лидера и премьера Британии Риши Сунака.

Дублин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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