В Японии сотрудник с огнетушителем напал на босса в офисе

В Японии сотрудник попытался убить своего начальника огнетушителем прямо в офисе. Об этом пишет Sora News.

Инцидент произошел в компании Konami Digital Entertainment. 41-летний работник взял огнетушитель, подошел к руководителю и ударил его по голове. На крики сбежались другие сотрудники и оттащили нападавшего от жертвы.

Пострадавший попал в больницу с травмой головы. Нападавшего арестовали. Он признался, что ударил босса с намерением лишить его жизни.

Оказалось, что коллеги давно конфликтуют. Три года назад одного из них даже перевели в другой отдел, чтобы прекратить противостояние, но, очевидно, это не помогло.

Токио, Зоя Осколкова

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