Иран призвал расследовать деятельность биолабораторий США

Иран считает, что деятельность военно-биологических лабораторий США на Украине и в других странах необходимо тщательно расследовать. С таким призывом выступило Министерство иностранных дел республики.

Сообщения об американских военно-биологических лабораториях вызывают серьезную обеспокоенность, заявил представитель МИД Ирана Насер Канаани.

«Эта деятельность противоречит международным обязательствам США в вопросе конвенции о запрещении биологического оружия и представляет угрозу человечеству. Необходимо беспристрастное международное расследование», – написал дипломат в твиттере.

Ранее Совет Федерации РФ единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, документ также поддержали депутаты Госдумы.

Тегеран, Зоя Осколкова

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