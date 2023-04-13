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Четверг, 13 апреля 2023, 14:50 мск

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Иран призвал расследовать деятельность биолабораторий США

Иран считает, что деятельность военно-биологических лабораторий США на Украине и в других странах необходимо тщательно расследовать. С таким призывом выступило Министерство иностранных дел республики.

Сообщения об американских военно-биологических лабораториях вызывают серьезную обеспокоенность, заявил представитель МИД Ирана Насер Канаани.

«Эта деятельность противоречит международным обязательствам США в вопросе конвенции о запрещении биологического оружия и представляет угрозу человечеству. Необходимо беспристрастное международное расследование», – написал дипломат в твиттере.

Ранее Совет Федерации РФ единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, документ также поддержали депутаты Госдумы.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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