У берегов Западной Африки пираты захватили нефтяной танкер

Пираты захватили танкер, перевозящий нефть, у побережья Кот-д'Ивуара в Западной Африке. Об этом сообщает газета Malay Mail.

Владелец судна, зарегистрированного в Сингапуре, сообщил, что потерял связь с экипажем Success 9 несколько дней назад. Предположительно, танкер был взял на абордаж неизвестными в 300 морских милях от берега в Гвинейском заливе.

Морское и портовое управление Сингапура (MPA) обратилось в Региональный морской координационный центр, который координирует усилия пяти западноафриканских стран: Кот-д'Ивуара, Ганы, Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне.

«Власти Кот-д'Ивуара развернули свои воздушные и морские средства в районе последней известной позиции судна», – отметили в MPA. В настоящее время нет информации, были ли выдвинуты какие-либо требования захватчиками.

Ямусукро, Зоя Осколкова

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