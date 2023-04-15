В Японии перед выступлением премьер-министра прогремел взрыв

В японском городе Вакаяма прогремел взрыв перед тем, как там должен был выступать премьер-министр Фумио Кисида. Об этом сообщает NHK.

Глава японского кабмина посетил рыболовецкий порт Саигасаки в городе Вакаяма и должен был выступить на публике. Непосредственно у места запланированного мероприятия прогремел взрыв. Кисида отменил выступление и уехал в главное отделение полиции.

По словам очевидцев, молодой человек кинул черный предмет в сторону премьера, через несколько секунд раздался звук взрыва и повалил дым. Подозреваемого задержали, его мотивы устанавливаются.

В результате произошедшего никто не пострадал. Позже Кисида прибыл на местную железнодорожную станцию, чтобы провести выступление там. «Я приношу свои извинения за доставленное беспокойство и неудобства, вызванные инцидентом», – сказал политик.

Токио, Зоя Осколкова

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