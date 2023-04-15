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Суббота, 15 апреля 2023, 14:19 мск

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Во Франции машина на большой скорости врезалась в толпу протестующих

Во французском городе Бордо автомобиль на высокой скорости протаранил толпу на тротуаре. По предварительным данным, пострадали семь человек. Об этом сообщает France Bleu.

Инцидент произошел накануне поздно вечером. В соцсетях появилось видео с места ДТП. На кадрах легковой автомобиль влетает в толпу людей, которые стоят на тротуаре.

Водителя и его пассажира задержали полицейские. По словам виновника аварии, он не справился с управлением и не имел намерения сбивать людей.

В результате пострадали не менее семи человек, очевидцы утверждают, что из них как минимум двое были в тяжелом состоянии.

Париж, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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