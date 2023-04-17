В Индии обнаружили алмаз внутри алмаза

В Индии обнаружили редчайший драгоценный камень, который представляет собой алмаз внутри алмаза. Об этом сообщает телеканал Wion.

Находку сделали рабочие компании VD Global. Во время разработок в штате Гуджарат был найден алмаз-матрешка весом 0,329 карат (0,0658 грамм).

Камень назвали «Бьющееся сердце». Внутри алмаза побольше находится камень поменьше. При этом тот, что в центре, свободно перемещается.

Эта находка считается одной из редчайших, наряду с найденным несколько лет назад в России алмазом «Матрешка». Российский камень был добыт в 2019 году компанией «Алроса» на Нюрбинском ГОКе.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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