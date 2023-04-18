Двух жителей Гонконга арестовали за стрельбу в полицейских из водных пистолетов

В Гонконге двое мужчин были задержаны за то, что стреляли в полицейских из водных пистолетов. Об этом сообщает Mothership.
Инцидент произошел во время празднования тайского Нового Года. Мужчины облили сотрудников полиции водой на улице. Стражи порядка отошли в сторону, но хулиганы продолжили преследование.
В итоге правоохранители задержали мужчин. Их обвиняют в организации беспорядков в общественном месте. Кроме того, министр безопасности Гонконга Крис Танг заявил, что этот поступок можно расценивать как разжигание недовольства и оскорбление органов власти.
Издание не уточняет, какое наказание понесут задержанные.
Гонконг, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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