Двух жителей Гонконга арестовали за стрельбу в полицейских из водных пистолетов

В Гонконге двое мужчин были задержаны за то, что стреляли в полицейских из водных пистолетов. Об этом сообщает Mothership.

Инцидент произошел во время празднования тайского Нового Года. Мужчины облили сотрудников полиции водой на улице. Стражи порядка отошли в сторону, но хулиганы продолжили преследование.

В итоге правоохранители задержали мужчин. Их обвиняют в организации беспорядков в общественном месте. Кроме того, министр безопасности Гонконга Крис Танг заявил, что этот поступок можно расценивать как разжигание недовольства и оскорбление органов власти.

Издание не уточняет, какое наказание понесут задержанные.

Гонконг, Зоя Осколкова

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