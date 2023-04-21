В США зоозащитники забрали кота у раскормившего его хозяина

Зоозащитники забрали у американца слишком раскормленного кота. Нести животное в машину пришлось силами двух человек, пишет Mirror.

Кот по кличке Патч весит 18 кг благодаря «диете» из лакомств. Специалисты заявили, что ожирение угрожает здоровью животного. Теперь ему предстоит жесткая диета в рамках здорового питания.

Случай с Патчем получил широкую огласку, и кот стал знаменитостью. Сотрудники приюта, куда доставили кота, быстро нашли ему нового хозяина.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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