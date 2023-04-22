Испания отправила на Украину танки Leopard 2

Испания отправила на Украину шесть танков Leopard 2. Об этом сообщила министр обороны Маргарита Роблес.

«Эти «Леопарды», а также 20 иных единиц техники, погрузили в порту в Сантандере. Туда техника прибудет на Украину через пять или шесть дней», – цитирует Роблес «Интерфакс» со ссылкой на европейские СМИ.

Глава минобороны добавила, что в настоящее время в Испании проводят ремонт еще четырех находившихся на хранении Leopard 2. Их тоже планируется передать Киеву.

Мадрид, Светлана Антонова

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