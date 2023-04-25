Индии закупит вооружение у России и США на 200 млн долларов

Военно-морские силы (ВМС) Индии приобретут противокорабельное вооружение у России и Соединенных Штатов. Стоимость сделок с двумя странами оценивается в 200 млн долларов. Об этом сообщает The India Times со ссылкой на источники в индийском министерстве обороны.
По словам собеседников издания, американской конгресс уже одобрил продажу Индии ракетного комплекса Harpoon (JCTS) и связанного с ним оборудования на 80 млн долларов. Ранее ВМС Индии уже разместили ракеты Harpoon на своих противолодочных самолетах и подводных лодках.
У России индийские военные приобретут свыше 20 противокорабельных крылатых ракет системы Club, которая установлена как на надводных военных кораблях, так и на подводных лодках индийского флота.
Индия традиционно использует российские системы вооружения, но за последние два десятилетия диверсифицировала свои приобретения, осуществляя крупные закупки у США и Франции, пишет издание.
Нью-Дели, Зоя Осколкова
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