В Банке Англии призвали британцев смириться с бедностью

Жители Великобритании должны принять тот факт, что их благосостояние ухудшилось. Об этом заявил ведущий экономист Банка Англии Хью Пилл.

По его словам, британцам пора перестать пытаться поддерживать реальную покупательную способность за счет увеличения цен, либо повышения зарплат, или перекладывая траты на электроэнергию на потребителей, пишет Guardian.

Экономист уточнил, что ухудшение экономической ситуации произошло из-за импортируемого топлива, стоимость которого резко возросла. В то же время цены на услуги, которые Великобритания реализовывает за границей, остались на прежнем уровне.

Ранее служба статистики королевства констатировала, что реальные доходы британцев продолжают снижаться на фоне повышающейся инфляции. Тем временем, в стране бастуют рабочие различных отраслей, требуя повышения оплаты труда.

Лондон, Зоя Осколкова

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