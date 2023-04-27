В португальский язык официально введено слово «Пеле» – как обозначение чего-то исключительного

Прозвище легендарного бразильского футболиста Эдсона Арантеша ду Насименту, известного всему миру как Пеле – теперь официальное слово португальского языка. В среду оно было включено в виртуальный словарь, состоящий из 167 тысяч общеупотребительных слов. Теперь «пеле» является синонимом « исключительного, несравненного, уникального» .

Его определение таково: «Что-то или кто-то необычный, что-то или кто-то, кто по своему качеству, ценности или превосходству не может быть приравнен ни к чему или к кому-либо другому, например, Пеле. Это прозвище Эдсона Арантеша ду Насименту (1940-2022), который считается величайшим спортсменом всех времен».

В словарной статье также привдится несколько примеров использования слова: «Он – пеле баскетбола », «она – пеле бразильской драмы», «он – пеле медицины».

Это дополнение к словарю является результатом совместной кампании, начатой ​​14 апреля Фондом Пеле в партнерстве с клубом «Сантос», в котором с 1956 по 1974 год блистал трехкратный чемпион мира (1958, 1962, 1970), и каналом «СпорТВ».

Москва, Елена Васильева

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