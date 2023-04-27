Как в кино – у испанского короля нашли внебрачную дочь

Нынешний король Испании Фелипе VI и принцессы Елена и Кристина не будут единственными детьми Хуана Карлоса I: это подтверждается готовящейся книгой, опубликованной сегодня цифровым изданием El Confidencial. В отрывке из нее, опубликованном сегодня, сообщается, что у бывшего монарха также есть «тайная дочь» Алехандра.

«Тайна» раскрыта журналистами Хуаном Марией Олмо и Давидом Фернандесом, репортерами из изданий El Confidencial и Infobae, а также авторами книги «King Corp.

Нерассказанная история Хуана Карлоса I», которая выйдет в свет 8 мая. По словам двух журналистов, Алехандра родилась после трех признанных детей Хуана Карлоса (матерью которого является почетная королева София, жена бывшего монарха) и выросла в семье высшего общества Мадрида, прежде чем образовать собственную семью. В детстве она не знала о том, кто был ее биологическим отцом.

По словам Олмо и Фернандеса, в королевской семье «все знают» об этих фактах. Возможное существование непризнанной дочери Хуана Карлоса на самом деле уже много лет является предметом слухов в кругах мадридской аристократической элиты. Авторы новости, опубликованной сегодня El Confidencial, утверждают, что существование тайной дочери почетного короля было подтверждено им тремя источниками: бывшей любовницей Хуана Карлоса, предпринимателем, который дружил с бывшим монархом на протяжении десятилетия и бывшим партнером самой Алехандры.

По сообщению информационного агентства Efe, первой реакцией Королевского дома на эту новость было «без комментариев».

Отметим, что в прошлом в иберийских СМИ несколько раз появлялись слухи о якобы непризнанных сыновьях Хуана Карлоса.

Москва, Елена Васильева

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