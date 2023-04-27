В США возникли сложности с производством оружия из-за проблем с монополиями

В американском военно-промышленном комплексе наблюдается проблема «единственного источника» – это ситуация, при которой важные компоненты производит только одно предприятие. Об этом сообщает The World Street Journal.

Так единственный в США завод по производству черного пороха, необходимого для 300 видов боеприпасов от крылатых ракет «Товагавк» до пуль для винтовок M16 и 155-мм снарядов, уже два года не работает после случайного взрыва. Производство черного пороха было локализовано на одном единственном предприятии из-за очень малого количества ресурса.

«Объем продаж ограничен, а это означает, что прибыль может быть слишком маленькой, чтобы поддерживать более одного производственного объекта. Этот тип уязвимости настолько распространен, что Пентагон описывает его как проблему «единственного источника», – пишет издание.

Похожая ситуация наблюдается с титановыми отливками, используемыми в гаубицах, а также ракетными двигателями, устанавливаемыми в широко используемом на Украине противотанковом орудии Javelin.

Более того, есть химические вещества, применяемые для производства оружия, которые вообще не производятся в США, а закупаются в других странах, включая Россию и Китай.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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